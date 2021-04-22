Крупную партию вакцины от коронавируса получил Новый Уренгой

10 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в больницу Нового Уренгоя. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-регион».

Жители города могут сделать прививку в местных поликлиниках и нескольких мобильных пунктах. Еще две точки откроют к концу текущей недели.

«Мы решили еще открыть прививочный пункт в торговом центре „Солнечный“. Для этого будет оборудовано специальное место поблизости от входа. Там будут вакцинироваться все желающие. И второе место — деловой центр „Ямал“», — рассказал главврач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников.