Общество 04 июня 2023, 15:56 Крупную партию гумпомощи доставили в ДНР Народная милиция ДНР: в Донецк доставили партию гумпомощи из других регионов России

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В Донецк доставили крупную партию гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР. Сотрудники ведомства поблагодарили всех, кто принимал участие в сборе необходимых вещей.

По словам координатора гуманитарных проектов 1-го Донецкого армейского корпуса Владимира Георгиева, груз доставили «с большой земли» от волонтеров, общественных организаций, предпринимателей и других неравнодушных россиян.

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«Продукты питания — как для детей, так и для взрослых, для военнослужащих. Вещи, средства личной гигиены. Также для ребят <…> то, что сейчас им необходимо на линии боевого соприкосновения», — отметил Георгиев.

Он добавил, что военные получат специальные средства, генераторы и необходимые инструменты. Координатор поблагодарил всех, кто помогает военным и не забывает их и простых жителей республики.

Гуманитарную помощь жителям Донбасса активно оказывают в Подмосковье. Жители Чехова с начала проведения спецоперации собрали грузов на сумму более четырех миллионов рублей, отметили в министерстве территориальной политики Московской области.