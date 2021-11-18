Крупную партию черной икры изъяли у двоих россиян в Хабаровске

В Хабаровске сотрудники ФСБ изъяли у двоих россиян крупную партию черной икры весом свыше 190 килограмм. Стоимость товара оценивается в 41 миллион рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В легковом автомобиле, а также в нежилом помещении в Хабаровске обнаружено и изъято более 190 кг икры рыб осетровых видов без документов, подтверждающих законность ее происхождения. Задержаны два гражданина РФ, причастные к противоправной деятельности», — процитировал «Взгляд» сообщение от сотрудников ведомства.

Нарушителей в случае доказанности вины могут привлечь к ответственности по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов».