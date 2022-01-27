Крупную нарколабораторию обнаружили в Нижегородской области

В Нижегородской области трое жителей Выксы организовали лабораторию по производству амфетамина. Обнаружить ее удалось сотрудникам УФСБ по области в одном из частных домов, написал «Царьград».

Во время обыска правоохранители нашли крупную партию товара, а также вещества, которые использовались для его изготовления.

Следствию предстоит выяснить, как много амфетамина наркоторговцы успели произвести, а также как долго они занимались запрещенным делом.