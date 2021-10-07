Крупную коммунальную аварию устранили в Невинномысске за пять суток

В Невинномысске (Ставропольский край) понадобилось пять дней, чтобы устранить коммунальную аварию, из-за которой в квартирах 17,5 тысяч жителей не было горячей воды и тепла. Об этом сообщил сайт newstracker.ru.

Первые жалобы на отсутствие горячей воды поступили в мэрию еще в субботу. В понедельник городская администрация подтвердила информацию о произошедшей аварии и пообещала устранить ее в этот же день, но оперативно сделать это не удалось.

Обследование трубопровода показало четыре разрыва. Для их устранения было вырыто несколько котлованов и привлечена бригада из Ставрополя. В среду в мэрии сообщили об окончании ремонтных работ.