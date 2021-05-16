Крупномасштабные учения МЧС пройдут в Подмосковье

В Ногинске пройдут крупномасштабные демонстрационные учения спасателей МЧС России в рамках международного салона «Комплексная безопасность — 2021». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Учение пройдет с применением авиации, робототехники, перспективных пожарно-спасательных средств, демонстрацией возможностей современной техники и технологий спасения, ликвидации последствий ЧС», — приводит агентство текст сообщения МЧС.

В министерстве отметили, что во время учений спасатели покажут возможности самолета-амфибии Бе-200 и самолета Ил-76.

Международный салон «Комплексная безопасность — 2021» проходит в эти дни на территории КВЦ «Патриот». Там организовали работу образовательного кластера. Накануне участники мероприятия обсудили вопросы гражданской обороны, пожарной безопасности и РСЧС и рассмотрели стратегию развития систем и оборудования.

Специалисты разобрали сложные случаи пожаров, особенности их тушения и рассказали о новых графических системах, позволяющих составить статистику работы спасателей на пожаре.