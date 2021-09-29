Крупное пламя над заводом в Тобольске напугало горожан

Жители Тобольска заметили пламя на территории нефтехимического завода «Сибур». Они стали делится тревожными кадрами в соцсетях, но представители предприятия поспешили успокоить горожан.

В одном из опубликованных роликов видно яркое пламя, которое полыхает на территории завода. Местные жители предположили, что на предприятии произошла авария. Они заявили, что все население города может быть под угрозой.

Представитель завода пояснил, что на нефтехимических производствах постоянно проводятся ремонтные работы, обеспечивающие надежное функционирование оборудования. Во время проведения таких мероприятий оборудование перестают использовать, а затем работу снова запускают.

«Эти процедуры могут сопровождаться эпизодическим интенсивным горением на факеле, которое является неотъемлемой частью пусковых операций. Это временное явление, процесс контролируемый», — написал сотрудник завода под видео.

Он добавил, что во время пусковых операций воздействие на окружающую среду не превышает установленных норм.