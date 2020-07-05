Крупное ДТП произошло на проспекте Мира в Москве
Об этом «360» сообщили в МВД по Москве. Информация об аварии поступила в ведомство в районе 18:00. ДТП произошло в районе 97-го дома по проспекту Мира.
Водитель иномарки совершил столкновение с еще пятью автомобилями. По предварительным данным, два человека пострадалиМВД по Москве.
В ведомстве подчеркнули, что не знают о состоянии пострадавших автомобилистов.
Ранее информация об аварии появилась в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. При этом там сообщили о ДТП с участием трех автомобилей, а не пяти.
«На место направлен дорожный патруль и уже работают СМП, ГИБДД и МЧС. Информация уточняется. Полностью перекрыто движение по дублеру в сторону центра», — сказано в сообщении ведомства.
Дептранс также опубликовал запись с камер видеонаблюдения, которые засняли момент ДТП. На кадрах видно, как автомобиль на скорости врезался в припаркованную машину, а затем отлетел в легковушку, которая ехала медленно перед ним. При этом из-за инерции от столкновения припаркованный автомобиль врезался в машины, которые стояли рядом.