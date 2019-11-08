Крупнейший завод уволит всех своих сотрудников в Перми

«В Центр занятости населения Пермского края 23 октября поступила информация о предстоящем увольнении работников в связи с ликвидацией организации ФГУП „Машзавод им Дзержинского“ в количестве 792 человек», — пояснило министерство.

По словам конкурсного управляющего ЗиД Александра Еремина, информация о сокращении сотрудников верная.

«В соответствие с законом 127-ФЗ мы обязаны уведомлять работников и органы соцзащиты, что и было мною сделано заранее», — заявил он.

Работники уже прослушали предувольнительные консультации. В следующем году краевой центр занятости проведет выездные консультации на ЗиД и подберет сотрудникам предприятия вакансии по смежным профессиям.

«Процедура массового сокращения проходит на заводе регулярно, потом управляющий и руководство завода находят какой-то компромисс, и вопросы [с трудоустройством сотрудников] решаются», — заявил пресс-секретарь регионального министерства социального развития Артем Казин.

ЗиД — один из крупнейших в Пермском крае заводов. Он производит продукцию для оборонно-промышленной отрасли.

Однако уже 13 лет предприятие проходит процедуру банкротства. По словам конкурсного управляющего, сумма долга завода в настоящее время достигла 3,6 миллиарда рублей. Спецсчет предприятия арестован Федеральной налоговой службой и Сбербанком.