Крупнейший в России завод троллейбусов лишился половины сотрудников

Крупнейший производитель троллейбусов в России — саратовский завод «Тролза» — за полгода лишился более 50% работников из-за простоя.

Производство остановили из-за нехватки оборотных средств после задержания гендиректора предприятия Ивана Котвицкого по подозрению в коррупции в марте 2019 года. Из-за простоя пришлось увольнять людей.

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«На данный момент в штате сотрудников числится 350 человек», — приводит ТАСС слова нынешнего руководителя завода Сергея Ключарева.

Пресс-служба предприятия в марте сообщила, что в марте штат сотрудников составлял 800 человек.

На заводе открыли консультационный пункт, где работники могут получить юридическую помощь после сокращения, а также информацию о ситуации на рынке труда. По данным министерства занятости, труда и миграции Саратовской области, за консультацией в настоящий момент обратились более 200 человек.

Ключарев добавил, что сейчас производственные площади завода сданы в аренду компании «ПК Транспортные системы».

В XIX веке завод в Энгельсе выпускал пароходы и железнодорожные вагоны, во время войны здесь производились артиллерийские снаряды, а первый троллейбус был выпущен в 1951 году. Более 70% троллейбусов, которые ездят по дорогам российских городов, созданы на этом предприятии.