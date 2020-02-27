Крупнейший в Европе крытый парк развлечений откроется в Москве 29 февраля

Первый в России крытый тематический парк «Остров мечты» откроется в Москве 29 февраля. Гостей ждут 35 различных видов развлечений, а также возможность посетить самый большой сферический кинотеатр страны. Парк станет самым большим в Европе — его территория занимает 100 гектаров.

«Остров мечты» находится в Нагатинской пойме Москвы. Его строительство началось в 2017 году — за три года в проект инвестировали 1,5 миллиарда долларов.

На территории парка расположены девять сказочных миров с самыми знаменитыми мультипликационными персонажами — многие из них являются героями отечественных картин. Но будут и персонажи зарубежных мультиков — их можно встретить в мирах под названием «Деревня смурфиков», Hello Kitty и других.

Посетителей ждет 27 различных аттракционов — многие из них рассчитаны на любителей экстремальных ощущений. В парке можно будет увидеть много новинок, которых раньше не было в России. В их число входит «Бездна первого Крэнга» — это первая в стране башня падения, которая объединяет привычный аттракцион с медийной составляющей. Кроме того, гости смогут посетить аттракцион «Гонка будущего» — первая в стране горка для катания с применением технологий виртуальной реальности.

На «Острове Мечты» будут территории, которые воссоздают облик улиц Рима, Барселоны, Лондона и Беверли-Хиллз — вход туда будет бесплатным. Гости променада увидят три площади-атриума, которые выполнены в архитектурных стилях разных стран. В центре расположилась площадь Москвы с кафе, скамейками и фонтанами. Также в парке развлечений находится самый большой в России сферический кинотеатр «На крыльях ветра» — зрители смогут узнать новую информацию о мире динозавров, паря при этом в воздухе.

Там расположен и благоустроенный ландшафтный парк — уже сейчас в нем оборудованы детские площадки и спортивные зоны. В будущем в нем появится танцпол, кинотеатр под открытым небом, лабиринт из растений, концертный зал и зоны отдыха.