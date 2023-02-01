Общество 01 февраля 2023, 19:01 Крупнейший в Европе фармакологический завод откроют в Калужской области

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В Обнинске в Калужской области появится новое уникальное предприятие по производству изотопной продукции медицинского назначения по стандартам GMP. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-служба городской администрации.

Это будет самый крупный в Европе завод подобного назначения. И он поможет России выйти из зависимости от импортных средств. Предприятие сосредоточится на выпуске радиофармпрепаратов. В том числе продукты на основе изотопов йода-131, самария-153, молибдена-99 и другие.

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«Развитие инфраструктуры производства радиофрампрепаратов и оказание медицинских услуг с использованием технологий ядерной медицины и лучевой терапии позволит повысить доступность данного вида услуг для широких масс населения России», — прокомментировал открытие завода глава Минздрава России Михаил Мурашко.