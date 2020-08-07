Крупнейший цветной алмаз в истории России добыли в Якутии

Алмаз необычного желто-коричневого цвета весом 236 карат добыли на якутском месторождении «Эбелях». Как сообщила пресс-служба компании «Алроса», это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России.

Источник фото: пресс-служба компании «Алроса»

По предварительной оценке, возраст драгоценного камня составляет от 120 до 230 миллионов лет.

«Это уникальная находка не только для нашей страны. Недавно он поступил в Единую сбытовую организацию „Алроса“ в Москве для изучения специалистами и оценки. После этого будет принято решение, передать ли алмаз в огранку нашим мастерам или продать его в неограненном виде», — заявил директор филиала «Бриллианты Алроса» Павел Винихин.

По его словам, из найденного алмаза можно сделать несколько бриллиантов высокого качества.

Это не первая необычная находка на месторождении «Эбелях». Летом 2017 года там нашли три разноцветных алмаза: желтого, розового и пурпурного цветов. Все три камня отдали на огранку и представили публике. В прошлом году желтый бриллиант массой 20,69 карата, названный «Жар-Птицей», продали мировому бренду Graff Diamonds.