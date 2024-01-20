Общество 20 января 2024, 17:24 Крупнейший производитель томатной пасты в России заявил о нехватке семян РБК: АПК «Астраханский» заявил о нехватке семян помидоров Unsplash

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Крупнейший в России производитель томатов и томатной пасты — АПК «Астраханский» — сообщил о нехватке семян помидоров перед посевной кампанией. Об этом написал РБК со ссылкой на главу компании Михаила Зайцева.

По данным издания, дефицит связан с запретом Россельхознадзора на ввоз в страну посадочного материала из Голландии. В ведомстве приняли такое решение из-за систематического выявления карантинных объектов в семенах.

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Известно, что на долю голландских семян в АПК «Астраханский» приходилось порядка 35%. Именно такого объема семян не хватает для посадки томатов, уточнил Зайцев. По его словам, в России нет достаточного количества собственных семян для производства томатной пасты, поэтому их импортируют.

В Национальном союзе производителей овощей заявили, что нынешняя посевная кампания должна пройти штатно. В руководстве союза подчеркнули, что Минсельхоз помогает производителям получить необходимые семена.

Ранее селекционно-семеноводческий комплекс «Агрофирма-Партнер» из Подмосковья произвел 300 килограммов семян томатов. Специалисты предлагают покупателям традиционные и новые сорта помидоров.