Крупнейший природный пожар в Тюменской области потушили

Прошедшей ночью спасатели потушили самый крупный лесной пожар на территории Тюменской области. Площадь возгорания составила 44 тысячи гектаров. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в Instagram.

«Сегодня ночью ликвидировали самый крупный лесной пожар на территории Тюменской области площадью 44 тысячи гектаров в Юргинском районе. В целом обстановка остается напряженной», — написал губернатор.

Моор напомнил, что в области действует запрет на посещение лесов.

Пожароопасный режим в Тюменской области установили еще 15 апреля. Власти обязали все профильные ведомства следить за ситуацией и не допускать возникновения чрезвычайных ситуаций. МЧС проводит профилактику пожаров в лесах и населенных пунктах, которые расположены у лесных массивов.

По состоянию на 6 мая в Тюменской области выгорело более 50 тысяч гектаров леса. К тушению огня присоединились работники «Ямалспаса».