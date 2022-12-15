Общество 15 декабря 2022, 16:06 Крупнейшие сервисы объявлений России подписали хартию этики Крупнейшие сервисы онлайн-объявлений России подписали хартию профессиональной этики

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В Москве состоялась встреча представителей компаний «Яндекс», hh.ru, ЦИАН, Ozon, YouDo и «Дром». Они подписали хартию профессиональной этики сервисов по размещению онлайн-объявлений. Все происходило на базе АНО «Цифровая экономика». В документе определили основные ценности и принципы деятельности специалистов этой сферы.

Целью хартии назвали реализацию ключевых принципов саморегулирования сервисов по размещению онлайн-объявлений.

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По словам гендиректора АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко, принятое решение позволит создать безопасную и прозрачную цифровую среду. Он добавил, что принцип саморегулирования давно применяют в других отраслях экономики.

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«Например, похожий документ подписали банки, телеком-операторы и крупнейшие интернет-компании», — уточнил он.

Основными принципами хартии назвали ответственность, открытость, взаимное уважение, прозрачность и доступность для пользователей. Представители крупнейших сервисов отметили, что защите персональных данных следует уделить особенное внимание. Обеспечивать реализацию принципов будет экспертный совет.

По словам руководителя «Яндекс Вертикалей» Павла Алешина, сервисами объявлений пользуются миллионы россиян. Взаимодействие крупных компаний позволит повысить уровень безопасности площадок и обмениваться положительным опытом. Подписание хартии знаменует собой достижение нового уровня деловой этики и социальной ответственности, добавил гендиректор hh.ru Михаил Жуков. Представители ЦИАН, YouDo и Ozon также отметили важность подписанного документа.

В России стали чаще продавать склады. С начала года количество таких объявлений увеличилось на 25%.