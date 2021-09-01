Крупнейшие российские интернет-компании подписали хартию по безопасности детей в Сети

Российские интернет-компании, телеком-операторы и медиахолдинги подписали хартию по безопасности детей в интернете. Она подразумевает ограничение доступа несовершеннолетних к противоправному контенту.

Этот документ подписали «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «Мегафон», МТС и «Вымпелком». Согласно одному из положений хартии, в России появился Альянс по защите детей в цифровой среде. Участники объединения взяли на себя добровольные обязательства по обеспечению цифровой безопасности несовершеннолетних.

«Мы чувствуем свою ответственность за то, чтобы сделать цифровую среду удобной для детей, чтобы они смогли учиться, общаться и развиваться», — приводит РИА «Новости» слова председателя Альянса Антона Шингарева.

Основатель и руководитель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский отметил, что у бизнеса есть технологии, которые смогут оградить детей от зла, которое есть в интернете. За подписанием хартии по видеосвязи из Владивостока следил президент России Владимир Путин.