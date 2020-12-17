Крупнейшие российские банки заменят пластиковые карты электронными

Отказ от пластиковых карт позволит банкам сэкономить на их выпуске, а также меньше загрязнять экологию.

Сбербанк планирует к 2024 году перевести около 50% клиентов на электронные платежные носители, рассказал РБК зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

«В начале 2021 года мы предоставим всем клиентам услугу „пластика как опции“, и при заказе любого карточного продукта им можно будет сразу воспользоваться в цифровом виде. А пластик, если это необходимо, клиент сможет заказать позже», — рассказал он.

Во второй половине следующего года такая же опция появится у клиентов, которые пожелают перевыпустить свою карту. Сейчас на долю виртуальных карт в Сбербанке приходится 10% выпуска.

ВТБ имеет схожие планы — к 2023 году выпускать до 40–50% карт в электронном виде. Сейчас кредитная организация выпускает около 5% виртуальных карт.

Газпромбанк планирует активно развивать цифровые карты без сокращения объемов выпуска пластиковых. Представители кредитного учреждения считают, что клиенты привыкли к физическому носителю и его популярность пока не будет снижаться. Такого же мнения придерживаются в Хоум Кредит Банке.