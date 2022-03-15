Крупнейшее водохранилище в Крыму почти заполнилось водой

Водохранилище Чернореченское в Крыму заполнилось на 94,7%. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в департаменте городского хозяйства Севастополя.

По состоянию на 14 марта хранилище заполнено на 60 миллионов 857 тысяч кубометров при максимальном объеме 64,2 миллионов кубометров.

«Потребители Севастополя обеспечены и на 2023 год, не говоря о 2022 году», — рассказали в департаменте.

После воссоединения Крыма с Россией украинская сторона почти полностью прекратила подачу воды по Крымскому каналу.

Водоснабжение удалось возобновить в ходе специальной военной операции РФ, которая началась 24 февраля.

В последние годы крымчане сталкивались с постоянным дефицитом воды. Некоторые ученые и эксперты даже опасались, что запасов хранилищ не хватит.