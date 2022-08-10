Руководство авиагруппы «Волга-Днепр» приняло решение сократить почти всех пилотов дочерних грузовых компаний AirBridgeCargo и «Атран», которые летали на самолетах Boeing, сообщил РБК со ссылкой на свои источники.

Сокращение коснулось более 200 пилотов. По словам инсайдера, в конце июля сотрудники уже получили уведомления. Работу сохранили только несколько экипажей — на случай, если компания получит разрешение от Минтранса России на возврат Boeing иностранным лизинговым компаниям.

«Ресурсы компании не безграничны. Оптимизация численности [персонала] — вынужденная мера. Она проводится поэтапно, чтобы иметь возможность консервации флота», — поделился представитель авиагруппы «Волга-Днепр».

В компанию входят три перевозчика: одноименная «Волга-Днепр», AirBridgeCargo и «Атран». По данным на февраль 2022 года, доля авиагруппы на отечественном рынке перевозок составляла почти 51%.

После начала спецоперации ВС РФ на Украине Запад ввел антироссийские санкции, в том числе ограничил ввоз запчастей для самолетов. В итоге перевозчикам в РФ пришлось начать разбирать лайнеры-доноры.