Крупная звезда в карликовой галактике созвездия Водолея внезапно исчезла

Ученые рассказали, что исчезновение такого крупного небесного тела должно было сопровождаться яркой вспышкой, которую астрономы заметили бы.

«Столь крупные звезды обычно становятся источником ярких вспышек сверхновых в конце своего существования. Поэтому исчезновение этого светила стало для нас сюрпризом. Если оно действительно напрямую превратилось в черную дыру, то мы стали первыми свидетелями того, как жизнь гигантской звезды закончилась таким образом», — пояснил астрофизик Эндрю Аллан.

По мнению ученых, прежде чем превратиться в черную дыру, небесное тело должно пройти стадию сверхновой звезды. Это явление, при котором звезда во время вспышки выделяет много энергии и света, а уже потом начинает постепенно затухать. Ученые считали, что хорошо изучили этот процесс. Однако последние годы заставляют астрофизиков сомневаться в полученных знаниях. В особенности это связано с открытием «неудавшихся» сверхновых — престарелых звезд, которые ушли с небосвода внезапно и без вспышек.

Астрофизики наблюдали за исчезнувшей звездой последние восемь лет и знали, что небесное тело находится на последней стадии жизни. Это также подтвердили периодические изменения в яркости и структуре свечения. В итоге ученые остановились на двух теориях. Умирающая звезда могла породить плотное облако из пыли, которое загородило ее от наблюдателей, или она миновала фазу сверхновой и сразу превратилась в черную дыру. По мнению астрофизиков, эти гипотезы можно будет проверить в ближайшие годы, когда закончится строительство нового гигантского телескопа E-ELT.

Ранее японские ученые сделали новое открытие, которое повлияло на теорию возникновения Луны.