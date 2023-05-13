Общество 13 мая 2023, 03:31 Крупная российская авиакомпания запустит прямые рейсы в Грузию «Известия»: авиакомпания «Азимут» анонсировала запуск полетов в Грузию РИА «Новости»

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Российская авиакомпания «Азимут» начнет полеты в Грузию. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Так, на сайте перевозчика в список городов назначения уже внесли Тбилиси. При этом билеты на прямые рейсы между российскими и грузинскими городами пока не продают.

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Ряд отечественных перевозчиков также анонсировали скорый запуск рейсов в Грузию. Полеты планируется начать уже со следующей недели.

Ранее визовый режим отменили для граждан Грузии в Россию, он прекратит действовать с 15 мая. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Вторым указом российский лидер снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года.

Авиакомпания «Аэрофлот» начала выполнять с 28 апреля прямые регулярные рейсы из Сочи в турецкие города. Речь идет о Стамбуле, Анталье, Бодруме и Даламане.

Также у россиян теперь есть возможность воспользоваться прямыми рейсами между Сочи и Ереваном. В летнем сезоне будут организованы перелеты в столицу Армении из Москвы, Сочи и Екатеринбурга.