Крупная ярмарка пройдет в Кургане во время карантина

В епархии объяснили, что в этом году из-за ситуации с коронавирусом ярмарка пройдет чуть позже. Она будет открыта с 22 по 28 июня у торгового центра «Воробьевы горы». Ярмарка приурочена ко Дню Святой Троицы. По данным информагентства, в ней примут участие монастыри из Тольятти, Севастополя и республики Коми.