Крупная финская марка специй и приправ уйдет с российского рынка

В России больше не будет продаваться финская марка Santa Maria, под которой выходил соусы, приправы и специи. Это марка входит в десятку популярных в категории приправ. Об этом рассказал источник РБК.

Как выяснилось, производитель решил сосредоточиться в России на своем кофейном бизнесе.

Это марка принадлежит компании Paulig. На глобальном сайте компании появилось сообщение о намерении прекратить поставки в Россию продукции Santa Maria. Эту информацию также подтвердил источник РБК одной из крупных торговых сетей.

Продукцию будут выводить постепенно до конца 2021 года. Однако популярного мексиканского соуса этой марки уже нет во многих интернет-магазинах.

Так как для Paulig драйвером роста является именно кофе, на нем компания и решила остановиться. Руководство считает, что Paulig в России стабильно увеличивает долю рынка в сегменте натурального кофе, при этом объем продаж растет быстрее, чем сама категория молотого и зернового кофе.

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ранее заявил, что мир столкнулся с началом продовольственного кризиса.