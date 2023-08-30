Общество 30 августа 2023, 16:17 Круизный лайнер «Петр Великий» отправился на испытания в Астраханской области

Читать 360tv в

В Астраханской области начали испытания 140-метрового круизного лайнера «Петр Великий». Об этом сообщило ОТР.

Судно представляет собой практически гостиницу, размещенную на воде. Лайнер может вместить до 300 пассажиров, для которых оборудованы 150 кают. Это комфортабельные комнаты разного класса, некоторые из них имеют балконы. Также на судне есть терраса, бассейн, сауны и многое другое.

Реклама

Лайнер может уходить в плавание на 15 дней без дополнительной заправки. После испытаний его передадут Московскому речному пароходству, которое выступило заказчиком.

Авторы: