Круизный лайнер Costa NeoRomantica не пустили во Владивосток из-за коронавируса

Круизному лайнеру Costa NeoRomantica не позволят зайти в порт Владивостока из-за ситуации с коронавирусом. На его борту свыше 400 членов экипажа из разных стран. В марте судно побывало в Японии.

Администрация морских портов Приморского края получила предписание от Роспотребнадзора не пускать Costa NeoRomantica в связи с карантином, сообщил «Интерфакс». Требования ведомства выполнят.

Сейчас на круизном лайнере находятся около 418 моряков. Некоторые из них, подчеркнули в правительстве Приморья, выходцы из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

Капитан судна попросил у региональных властей разрешения пополнить запасы воды, топлива и продуктов. Costa NeoRomantica стоит на рейде в Японском море.

В краевом Роспотребнадзоре потребовали, чтобы контактировавшие с экипажем специалисты — агенты, грузчики и другие люди — прошли 14-дневный карантин. Решение остается за судовым агентом МСК «Владивосток».

Сайт мониторинга движения судов vesselfinder.com показал, что в марте 2020 года лайнер заходил в японские порты Сасебо, Нагасаки и Кагосима. Во Владивостоке он должен был пришвартоваться 24 марта. В город круизное судно в другие годы заходило неоднократно.