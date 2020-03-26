Круизный лайнер Costa NeoRomantica не пустили во Владивосток из-за коронавируса
Администрация морских портов Приморского края получила предписание от Роспотребнадзора не пускать Costa NeoRomantica в связи с карантином, сообщил «Интерфакс». Требования ведомства выполнят.
Сейчас на круизном лайнере находятся около 418 моряков. Некоторые из них, подчеркнули в правительстве Приморья, выходцы из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.
Капитан судна попросил у региональных властей разрешения пополнить запасы воды, топлива и продуктов. Costa NeoRomantica стоит на рейде в Японском море.
В краевом Роспотребнадзоре потребовали, чтобы контактировавшие с экипажем специалисты — агенты, грузчики и другие люди — прошли 14-дневный карантин. Решение остается за судовым агентом МСК «Владивосток».
Сайт мониторинга движения судов vesselfinder.com показал, что в марте 2020 года лайнер заходил в японские порты Сасебо, Нагасаки и Кагосима. Во Владивостоке он должен был пришвартоваться 24 марта. В город круизное судно в другие годы заходило неоднократно.