Раскрыта тайна происхождения темных кругов над Москвой

Стало известно происхождение темных кругов над Москвой, появившихся 4 января в столичном небе и попавших в объективы камер очевидцев.

Как сообщил Telegram-канал «Мослента», в районе появления кругов есть площадка, на которой устраивают шоу каскадеры. Взрывы пиротехники и профессиональные горелки отправляют в небо темные круги.

Ранее в Москву прибыл необычный поезд, который привез Деда Мороза и Снегурочку.

Проект «Поезд Деда Мороза» запустило ОАО «РЖД». Он объедет 37 городов, общая протяженность маршрута составит свыше 14 тысяч километров.