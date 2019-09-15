Кругосветное путешествие. Куда из Подмосковья улетают журавли

В подмосковном Талдоме проводили на юг журавлей. В городе прошел фестиваль, посвященный 40-летию заказника «Журавлиная родина». На праздник пришли сотни людей.

По словам посетителей, они узнали много интересного о повадках журавлей и других птиц. А также смогли посетить выставку народных промыслов и мастер-классы. Для маленьких гостей были подготовлены тематические детские площадки. Кроме этого, ребята смогли поучаствовать в конкурсах и викторинах. Организаторы мероприятия рассказали, что журавли — очень интересные птицы, за их перелетами почти невозможно уследить. Но в этом году им это все же удалось.

Источник фото: телеканал «360»

«В прошлом году нам удалось поставить передатчик на журавленка, которого мы назвали Рыжик. Он оказался путешественником: до конца сентября сидел в „Журавлиной родине“, затем сигнал поступил из заповедника „Аскания-Нова“, потом он оказался в Турции, потом в Израиле, потом в Эфиопии, а потом вернулся. Теперь он путешествует по России», — рассказала руководитель научной работы заказника «Журавлиная родина» Ольга Гринченко.