«Кругом холод, голод и смерть»: останки ребенка с игрушкой в руке нашли в Новгородской области

Участники Поискового движения России наткнулись на заполненную водой и грязью яму, которая была похожа на воронку от разорвавшегося снаряда. Специалисты достали останки советских солдат, женщины, младенца и маленькой девочки. Волонтеры рассказали, что мать держала на уровне груди иконку, а на уровне ее живота лежал младенца. Рядом находился ребенок лет пяти-шести.

«Больше 75 лет назад их уложили в воронку — двоих солдат в разорванных сталью шинелях и женщину с двумя маленькими детьми. Целую стертую с лица земли историю, целую ветвь человеческого будущего, и не одну. А в их изголовье — вечными часовыми, последним парадным расчетом двое солдат», — рассказала командир поискового отряда «Савояр» Наталья Швецова.

Во время сбора костей погибших волонтеры нашли руку ребенка, которая сжимала куклу, сообщил сайт «Царьград». Историю куклы выясняла школьница Анастасия Коровина. Игрушка была сделана на Охтинском химическом комбинате в Ленинграде.

«Сложно представить, каково ребенку на войне. Кругом холод, голод и смерть. И среди всего этого ужаса почти единственный лучик света, единственная радость — игрушка», — сказала Анастасия.

Теперь куклу поместили в музей тюменского Областного поискового центра, где игрушка стала символом войны.