Круглый стол с участием женщин-предпринимателей прошел в Мытищах | 360°

Общество 28 сентября 2022, 12:00 Поделиться Telegram

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Viber Круглый стол с участием женщин-предпринимателей прошел в Мытищах Круглый стол «Женщины в новых социально-экономических условиях» прошел в Мытищах

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Конференц-зал «Метровагонмаша» в Мытищах принял участников круглого стола на тему «Женщины в новых социально-экономических условиях».

Организатором мероприятия выступило Мытищинское отделение московского областного регионального отделения «Союза женщин России». К участию в работе круглого стола пригласили женщин-лидеров — руководителей областных региональных предприятий среднего и крупного бизнеса, руководство администрации Мытищ, представителей Московского регионального отделения СЖР.

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Участницы мероприятия обсудили, как предприятия адаптируются к новым реалиям, обговорили нюансы управления в обеспечении устойчивого экономического и финансового положения компании, аспекты цифровизации, импортозамещения и меры государственной поддержки женского предпринимательства.

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Председатель Московского областного регионального отделения «Союза женщин России» Екатерина Богдасарова сообщила, что женщины в настоящее время способны созидать и творить.

«Социальное творчество присуще, конечно, не только женщинам. По статистике 90% социальных предпринимателей — это женщины, как раз сегодня обсуждали это. Потому что мы, женщины, наделены высоким уровнем эмпатии. И только мы тонко чувствуем проблемы и перемены в обществе и в окружении», — заявила она.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая добавила, что все предприятия, презентованные на круглом столе, являются максимально успешными.

«Но ни один руководитель не заострил внимания на экономике. Наверное, потому что сегодня присутствовали женщины-руководители, для которых важна в наибольшей мере социальная поддержка и социальная направленность», — отметила она.

По итогам заседания в московском регионе создадут совет по вопросам и обучению корпоративной социальной ответственности. Курировать совет будет Московское областное региональное отделение «Союза женщин России».

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