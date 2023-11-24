Общество 24 ноября 2023, 10:57 Круглый стол для работающих в кризисных ситуациях представителей СМИ пройдет в Москве

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Круглый стол по обмену практическими знаниями и навыками для представителей СМИ, работающих в кризисных ситуациях и условиях террористической опасности, пройдет в Москве 24 ноября. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.

Российские журналисты и специалисты медиасферы обсудят актуальные вопросы противодействия международному терроризму через электронные СМИ. Также эксперты поговорят о журналистской этике в условиях работы в кризисных и экстремальных ситуациях.

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Отмечается, что участвовать в круглом столе будут журналисты ТАСС и ВГТРК, психологи и другие.