24 ноября 2023, 10:57
Круглый стол для работающих в кризисных ситуациях представителей СМИ пройдет в Москве
Круглый стол по обмену практическими знаниями и навыками для представителей СМИ, работающих в кризисных ситуациях и условиях террористической опасности, пройдет в Москве 24 ноября. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.
Российские журналисты и специалисты медиасферы обсудят актуальные вопросы противодействия международному терроризму через электронные СМИ. Также эксперты поговорят о журналистской этике в условиях работы в кризисных и экстремальных ситуациях.
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Отмечается, что участвовать в круглом столе будут журналисты ТАСС и ВГТРК, психологи и другие.
Журналистика
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