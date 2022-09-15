Круглосуточные детские сады появились в ЯНАО | 360°

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Круглосуточные детские сады появились в ЯНАО

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Житель Ноябрьска и Лабытнанги теперь могут оставлять детей в детских садах на ночь или на выходные. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа».

Например, группы выходного дня уже открыты в садах «Сказка» и «Умка». Также детей от четырех до семи лет с ночевкой принимает детский сад «Едэйко». Там организовано шестиразовове питание, чтение сказок на ночь и просмотры мультфильмов.

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«Здесь закуплено все для деток: и банные, и полотенца, и щеточки, и индивидуальные различные принадлежности гигиенические», — рассказала заведующая детским садом Оксана Якунина.

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