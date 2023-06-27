Общество 27 июня 2023, 09:52 Круглогодичный курорт откроют на побережье Балтики Вице-премьер Чернышенко: в Калининградской области появится новый курорт Unsplash

Читать 360tv в

Скоро в Калининградской области на Балтийском побережье появится новый круглогодичный курорт. Он войдет в проект по увеличению турпотока в российские регионы до 10 миллионов человек в год. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время рабочего визита в Калининград.

«Мы рассчитываем, что уже осенью сможем руководству страны показать начало реализации проекта, который будет входить в большой проект „Пять морей“», — процитировала политика пресс-служба правительства РФ.

Реклама

Строительство ускорят благодаря соглашению, заключенному между администрацией Калининградской области и корпорацией Туризм.РФ, которое подписали в присутствии Чернышенко. Помимо создания круглогодичного курорта с большим бассейном с морской водой оно предполагает комплексное развитие туристической территории в Зеленоградском районе и строительство другой туристической инфраструктуры. Кроме того, в связи с ростом турпотока в Калининградскую область планируют расширить и мощности аэропорта.

Ранее россиянам рассказали, где можно провести отпуск, потратив на него менее 100 тысяч рублей. В тройку бюджетных туристических направлений вошли Санкт-Петербург, Калининградская область и Адлер.