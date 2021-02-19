Круглогодичный фермерский рынок откроется на севере Москвы

Круглогодичный фермерский рынок появится в Марьиной роще в Москве. Об этом сообщил официальный сайт мэра столицы.

Отмечается, что новый павильон будет находиться на Октябрьской улице. Здесь можно будет приобрести фермерские товары из разных регионов России. Работать рынок будет в 09:00 и до 21:00 каждый день кроме понедельника, написал сайт «Экономика сегодня».

Похожих торговых площадок в Москве насчитывается около 40. Порядка двух десятков таких площадок построят в этом году.