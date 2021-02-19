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    19 февраля 2021, 18:56

    Круглогодичный фермерский рынок откроется на севере Москвы

    Полина Петрова

    Круглогодичный фермерский рынок появится в Марьиной роще в Москве. Об этом сообщил официальный сайт мэра столицы.

    Круглогодичный фермерский рынок откроется на севере Москвы

    Отмечается, что новый павильон будет находиться на Октябрьской улице. Здесь можно будет приобрести фермерские товары из разных регионов России. Работать рынок будет в 09:00 и до 21:00 каждый день кроме понедельника, написал сайт «Экономика сегодня».

    Похожих торговых площадок в Москве насчитывается около 40. Порядка двух десятков таких площадок построят в этом году.