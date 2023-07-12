Общество 12 июля 2023, 20:38 Круглогодичные морские курорты в России привлекут туристов из-за границы Вице-президент РСТ Барзыкин: круглогодичные морские курорты простимулируют туризм в России Pxhere

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К 2030 году в России на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях создадут круглогодичные морские курорты. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с RT рассказал, что такие проекты должны простимулировать внутренний туризм.

При этом эксперт уверен, что кластеры будут привлекательны не только для россиян, но и гостей из-за рубежа.

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«Логистика для них абсолютно приемлема, средства в бюджете выделены, государство делает вклад в инфраструктуру, ну а бизнес — в объекты размещения, досуга и всего того, что связано с отдыхом и формированием курортно-туристической территории», — заявил Барзыкин.

Круглогодичный туризм на Дальнем Востоке будут развивать для привлечения путешественников из Китая и Кореи, писал NEWS.ru. Барзыкин также подчеркнул, что местные жители тоже должны иметь свои места притяжения.

Создать в России федеральные круглогодичные морские курорты, рассчитанные не менее чем на 10 миллионов туристов, поручил президент РФ Владимир Путин.

Внутренний туризм в России активно развивают. Одним из самых любимых и популярных мест для отдыха у жителей страны стал Крым. Полуостров подходит и для одиночного, и для семейного, и для активного отдыха. Некоторые беспокоятся, что поездка в Крым может быть опасной, однако эксперты уверены: курортные города и поселки республики защищены.