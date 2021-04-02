Круглогодичную программу туров с кешбэком не исключили в Ростуризме

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду, что программа туров с кешбэком за отдых в стране будет работать весь год. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы надеемся, что со временем выйдем на то, что программа будет работать круглый год», — цитирует Догузову ИА НСН.

По ее словам, Ростуризм хочет, чтобы на туристической карты РФ появились новые регионы в разное время года, в том числе в межсезонье.

По данным информагентства, третий этап программы туристического кешбэка начался 18 марта. Он продлится до 15 июня.