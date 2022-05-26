Круглогодичная ферма заработала в Ленинградской области

В Ленинградской области появилась ферма, которая на протяжении года сможет выращивать зелень, клубнику, некочанные салаты, пряные травы благодаря технологии аэропоники. Об этом написал РБК.

Технология аэропоники позволит выращивать растения без применения почв и субстратов. То есть при ней корни висят в воздухе и постоянно опрыскиваются растворами, сообщили «Невские новости».

Ферма занимает территорию в 4,5 тысячи квадратных метров и сможет производить до 35 тонн готовой продукции за месяц.