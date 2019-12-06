Кровавое озеро и скотокладбище нашли в Омской области

Жители села Ковалева в Омской области рассказали, что недалеко от них находится кладбище скота и озеро с кровью. Они считают, что местный мясокомбинат таким образом утилизирует туши животных.

Местные жители заявили, что на пустырь уже не первый год привозят головы, кости, остатки туш с мясокомбината. Из-за этого летом в Калачинском районе стоит невыносимый запах. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Представители предприятия говорят, что они здесь не при чем. Местные чиновники, в свою очередь, не видят большой проблемы в свалке с трупами животных.

«Дело вот в чем. Он (мясокомбинат — прим. ред.) не стоит на балансе даже в администрации поселения, но таких серьезных и глобальных проблем для деревни он вообще не представляет абсолютно», — сказала глава Ивановского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области Марина Эйнбаум.

Житель Омской области и активист «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Никита Мисюров снял на видео искусственный водоем с кровью животных.

«Около 30-40 квадратных метров окружность», — написал Мисюров в Instagram.

После этого в главном управлении ветеринарии по региону сообщили, что провели проверку и после этого прошла дезинфекция. Представитель ОНФ решил посмотреть, что теперь происходит на этой территории. Оказалось, что озеро засыпали землей, но сваленные около него останки животных никуда не исчезли.

«Должен быть построен полигон с государственным контролем. Либо это за счет прямого государственного финансирования, либо на условиях концессий», — заявил член Омского регионального штаба ОНФ Юрий Федотов.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура Омской области.