Общество 04 апреля 2023, 08:23 «Кровь на руках Байдена». Володин — о теракте в Петербурге, при котором погиб Татарский Володин: США и ЕС поддержкой Украины создали в Европе террористическое государство РИА «Новости»

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Лидеры США и Евросоюза, поддерживающие киевские власти, создали в центре Европы террористическое государство. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя теракт в Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский.

Председатель нижней палаты парламента отметил, что киевский режим пытается запугать всех, кто говорит правду. Он напомнил о смерти политолога Дарьи Дугиной, а также о предотвращенных терактах в отношении журналистов Владимира Соловьева, Маргариты Симоньян, Дмитрия Киселева и других.

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«Кровь погибших и раненых на руках Байдена, Макрона, Шольца и других глав государств, поддерживающих режим Зеленского», — написал Володин.

Политик подчеркнул, что терроризму нет оправдания, с ним борются во всем мире. С террористами при этом не договариваются, а уничтожают.

Взрыв в кафе Петербурга, где проводил творческую встречу военный корреспондент Владлен Татарский произошел 2 апреля. Журналист погиб, еще 33 человека получили ранения. По данным Минздрава, в медицинских учреждениях остаются 22 человека. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии.