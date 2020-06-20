Кровь Ленина или Красное море? Иностранцы заинтересовались, откуда русские берут воду для борща?

В Сети бушует обсуждение любимого многими блюда — борща. Иностранные пользователи захотели узнать, откуда же в нем такая красная вода. Русскоязычное население приоткрыло тайну, попутно рассказывая альтернативные варианты.

Все началось с того, что пользователь в Twitter спросил:

«Эй, русские, где вы берете красную воду для борща?»

На вопрос моментально отреагировали украинские пользователи. Они указали автору на ошибку.

«Во-первых, борщ — украинский. Во-вторых, красная жидкость — кровь русских», — отметила другая девушка.

После того, как принадлежность блюда была установлена, пользователи продолжали описывать все новые пути добычи «красной воды». Так одни привлекли к этому Карл Маркса, другие - Ленина.

«О, это очень просто. Вы ставите два литра воды, кипятите ее читаете ей труды Карла Маркса, вода краснеет от экономического неравенства, добавляете картошку, готово», — написал Vladibear.

«Обычно мы используем кровь Ленина и Российской империи — в зависимости от политических взглядов. Но борщ все равно украинский», — отметил другой пользователь.

Другие россияне заявили, что красная вода льется у них из-под крана. А туда она поступает из красных рек и морей.

В конце концов, некоторые пользователи сжалились над иностранцем и рассказали ему истинную причину появления таинственной окраски борща.

«Ничего необычного, это всего лишь кровь свеклы», — написал юзер.