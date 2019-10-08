«Крот» победил Бари Алибасова

Суд отказал в иске Бари Алибасову. Свои претензии продюсер выдвигал в отношении торговой сети «Ашан», а главное — торговой марки «Крот». Средством для прочистки труб, как утверждает Алибасов, он едва не сжег себе все внутренние органы.

Пресненский суд Москвы принял решение отказать Бари Алибасову в возмещении ущерба на сумму 100 миллионов рублей. Свой иск продюсер направил производителю средства для прочистки труб ООО «АМС медиа», страховой компании «Ингосстрах» и гипермаркету «Ашан», в котором купил «Крота».

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Адвокат продюсера Андрей Комиссаров пояснил, что Алибасов оценил вред, который средство для чистки труб причинило его здоровью, в 15 миллионов рублей. Остальные 85 миллионов рублей он требовал за полученный моральный ущерб.

Представитель «Ашана» заявил, что имеют все документы, которые подтверждают соответствие «Крота» всем требованием безопасности и качества.

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«Средство для очистки труб надо вливать в трубы, а не в себя», — сказал он во время заседания.

Решение пока не вступило в силу, и Алибасов может обжаловать его в Московском городском суде.

4 июня 2019 года появилась информация, что Бари Алибасов случайно выпил «Крот», перепутав его с напитком. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского с ожогами пищевода, желудка и дыхательных путей. Из больницы продюсера выписали 17 июня. 8 августа он обратился в суд, обвиняя производителя и продавца «Крота» в том, что упаковка химического средства не соответствует нормам безопасности.