Общество 16 июня 2023, 16:09 Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе Кроссовки Майкла Джордана ушли с аукциона за 1,38 млн долларов

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Кроссовки Майкла Джордана, в которых спортсмен провел пятый матч финальной серии сезона‑1996/97 против Utah Jazz, продали на аукционе Goldin. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Новый владелец отдал за лот 1,38 миллиона долларов. Известно, что во время этого матча спортсмен испытывал недомогание из-за болезни. Несмотря на это, ему удалось набрать 38 очков.

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После игры он передал свои кроссовки болбою Престону Трумэну. В 2013-м году он продал пару на аукционе за 104 тысячи долларов.