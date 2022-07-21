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    21 июля 2022, 16:53

    Кронштадт примет фестиваль скорости на воде

    Артур Блянихов

    В Кронштадте 6 августа состоится первый фестиваль скорости на открытой воде «Балтийская миля 2022». Об этом написали «Невские новости».

    Мероприятие проведут на территории Форта Константин. Профессионалы и любители будут участвовать на разнообразной водной технике, среди которой — моторные лодки, катера, ховерборды гидроциклы и автомобили-амфибии.

    Отмечается, что «Балтийская миля» стала преемником «Байкальской мили» — крупного международного фестиваля скорости на льду.