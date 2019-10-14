«Кроме Трампа нас никто не смотрит и не слушает». Симоньян — о цитировании ведущего Sputnik
Главред телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале отреагировала на пост президента США Дональда Трампа в соцсетях, в котором он процитировал ведущего радио Sputnik Джона Кириаку.
«Нас никто не смотрит, не слушает и не читает. Кроме Дональда Трампа», — заметила Симоньян.
Уточняется, что президент США опубликовал на своей странице в Twitter слова Кириаку об информаторе, который рассказал о телефонной беседе Трампа с лидером Незалежной Владимиром Зеленским.
«На мой взгляд, это никакой не разоблачитель, а анонимный источник, работающий на аппарат демократов в палате представителей», — процитировал Трамп журналиста.