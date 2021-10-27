Кризису запчастей для автомобилей в России предрекли усиление

Российские автосервисы столкнулись с кризисом запчастей. Заранее купленные владельцами машин комплектующие многие из них ставить отказываются. А к приобретению необходимых деталей впрок сервисы стали относиться намного осторожнее.

Выбор комплектующих для автомобилей в стране сократился на 15-20%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на специалистов отрасли. Брендов в том числе теперь меньше в сегменте тормозных колодок и масляных фильтров.

Спрос на рынке автомобильных автозапчастей устойчивый, причем в некоторых сегментах даже наблюдается его рост. В преддверии зимы активнее покупают свечи зажигания, аккумуляторы, детали систем электропитания и смазочные материалы.

При ухудшении экономической ситуации люди станут меньше ездить, полагают игроки рынка. Свою роль сыграют и возможные локдауны. Поэтому продавцы все с большей осторожностью покупают автозапчасти впрок — чтобы не остаться с переполненными складами.

Имеющийся дефицит, по мнению экспертов, только усугубится. Нехватка в автомобильной индустрии полупроводников, например, поставит под удар все электронные детали. Из-за меньшего количества запчастей страдают срок и качество ремонта авто.

Нельзя назвать завидной ситуацию и на станциях техобслуживания. При приеме водителей со своими запчастями они рискуют получить претензии, поскольку несут в итоге ответственность за комплектующие. Поэтому некоторые отказываются использовать при ремонтных работах материалы заказчика.