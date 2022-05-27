Решетников: экономика России столкнулась с кризисом спроса

На сегодняшний день российская экономика испытывает кризис спроса, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он пояснил, что это связано с тем, что население и предприятия тратят недостаточное количество денег, сообщил «Интерфакс».

«В настоящее время у нас в экономике развивается то, что мы называем кризисом спроса, когда недостаточно предприятия, потребители, население тратят денег в экономике», — сказал министр.

По его словам, недельные данные контрольно-кассовой техники находятся на 10% ниже показателей с 13 по 19 февраля. Эту неделю, как пояснил Решетников, приняли за эталонную.

Глава Минэкономики отметил, что на фоне этого появились опасения срыва в дефляционную спираль, когда сокращение денег в экономике приводит к сокращению в производстве, снижению цен.

«Дополнительным проявлением стало переукрепление рубля», — добавил министр.

Решетников напомнил о снижении ключевой ставки Центробанка. По его мнению, помимо этого, Банк России дал сигнал экономике о том, что вопрос о дальнейшем снижении будет рассматриваться и дальше. Он не исключил, что эту тему снова поднимут в начале июня.