Российские предприниматели столкнулись с непростыми условиями ведения бизнеса. Руководитель Центра международных инициатив АСИ Александр Вайно в интервью «360» указал на необходимость предоставления им особых мер.

Современная реальность для определенной группы молодых предпринимателей, особенно для самозанятых, с марта стала кризисной.

«Об этом нужно говорить открыто, нужно предоставлять им особые меры — чтобы они просто не закрылись, не ушли в серую, в черную, в найм. Потому что это поддержка малого и среднего предпринимательства, новые возможности для нашей экономики», — сказал Вайно.

С другой стороны, по его словам, наступило время возможностей, пусть и с некоторым смещением фокуса на определенные сферы.

Мы, начиная с марта, говорим о том, что кризис — это время возможностей. <…> Вспомним указ об IT-специалистах: новые меры поддержки отрасли, ее стимулирования. <…> И для большинства предпринимателей, в том числе IT-сферы, это, конечно, шанс заменить ушедшее иностранное ПО своим. Конечно, мы сейчас видим определенный перекос в сторону IT-предпринимательства Александр Вайно глава Центра международных инициатив АСИ.

«Мы немного забываем про реальный бизнес — про предпринимателей так называемого классического бизнеса. <…> Достаточно большое количество секторов действительно <…> немного остались за фокусом», — пояснил Вайно.

В АСИ занялись проработкой отдельного пакета мер поддержки молодых представителей бизнеса определенного возраста — чтобы у них не складывалось ощущение, «что их бросили». У предпринимателей старше 35 лет, подчеркнул он, другие миропонимание и позиция.

«В том числе у него есть успешные кейсы, которыми можно воспользоваться в текущей деятельности. Для молодого человека, конечно, в этом плане сложнее. Поэтому сейчас действительно огромное количество молодых людей переходят в сферу IT-технологий, технологического предпринимательства. Но нужно работать и с реальным сектором, с производствами, со сферой обслуживания, которая сейчас под большим ударом», — подытожил Александр Вайно.