Эксперт перечислил регионы, которые пострадают в кризис больше всего

По словам специалиста, под удар попадут те регионы, у которых мало возможностей для бюджетного маневра и самостоятельного принятия решений. В частности, речь идет о Курганской области, Карелии, Башкирии, Адыгее, Удмуртии, Калмыкии, Еврейской автономной области и Хакасии.

«По критерию „падение налоговых доходов и наличие первоочередных расходов по отношению к доходам“ в России есть несколько регионов, у которых расходы выше 100% относительно доходов. <…> Без мер помощи и новых долговых обязательств они не смогут справиться с этой ситуацией», — указал собеседник информагентства.