Криворотов из «Холостяка» упал с дерева и повредил позвоночник

По данным издания, Криворотов поехал в Воронеж знакомиться с родней одной из участниц шоу. Около дома ее бабушки он увидел домик на дереве и попытался залезть на него.

Однако сухой сук не выдержали мужчину, и он упал на землю, а не в стог сена, как планировал. Позже у Криворотова перестала подниматься нога из-за сильного оттека.

МРТ показала, что у него серьезная травма: поперечные отростки двух поясничных позвонков переломаны.