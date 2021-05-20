Критиковавшая Manizha депутатка призналась, что будет рада ее победе на Евровидении

Депутат Госдумы Елена Драпеко, которая предлагала запретить Manizha выступать на Евровидении под российским флагом, призналась, что будет рада, если певица победит на конкурсе. Об этом она заявила изданию «Подъем».

Депутат призналась, что все еще не рассматривает Manizha в соотношении с Россией. Однако любая победа артистов или спортсменов страны является приятным поводом.

«Конечно, будем радоваться, если выиграет», — сказала Драпеко.

Она объяснила, что для нее победа на Евровидении не то же самое, что победа на Олимпиаде. Драпеко также призналась, что ей не понравилась ни песня Russian Woman, ни то, как она исполняется.

«Просто мне казалось, что у нас есть певцы более интересные, более яркие», — добавила она.

Драпеко ранее посчитала несправедливым то, что олимпийские чемпионы вынуждены выступать без государственного флага, а «эти неизвестно что поющие» — нет. Депутат заявляла, что вместо Manizha на конкурс следовало отправить группу Little Big.

Manizha прошла в финал Евровидения, который состоится в Роттердаме 22 мая.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский также пожелал Manizha победить на конкурсе.